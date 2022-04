Meteo: Pasquetta rovinata?

La maledizione della Pasquetta: anche quest’anno per le Regioni del medio-basso Adriatico e del sud, che risentiranno in modo piuttosto evidente di una massa d’aria fredda proveniente dai Balcani sin dal giorno di Pasqua.

Non ci saranno precipitazioni, ma basse temperature e vento, che andranno certamente a condizionare la Pasquetta su Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia settentrionale.

Su queste regioni avremo venti sostenuti di maestrale e temperature relativamente basse per il periodo, anche in presenza del Sole. Le massime, infatti, potrebbero essere comprese tra i 10 e i 15°C in pianura e sulle coste, non propriamente temperature da piena primavera.

tratto da MeteoLive