Meteo Meteo, la tendenza da domenica 22 novembre

Meteo, la tendenza da domenica 22 novembre. Da Meteo.it

Fonte Meteo.it

Anche le ultime proiezioni confermano la probabile persistenza, per il resto del mese, di questa circolazione che vede l’Italia immersa in un flusso ondulato occidentale. Dovrebbe quindi proseguire l’alternanza tra veloci passaggi perturbati (associati anche a fasi piovose significative e venti intensi) e finestre di tempo prevalentemente più stabile. La provenienza dal medio Atlantico delle masse d’aria determinano temperature altalenanti, governate dall’andamento di nuvole e precipitazioni, ma in un contesto di clima spesso più mite della norma.