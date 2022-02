Meteo, la quiete dopo la tempesta: torna l’alta pressione

Ultime nubi al sud legate a raffiche di vento da nord in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni bel tempo. Temperature un po’ fredde al meridione, in genere miti nell’arco della giornata sul resto d’Italia.

Da domani al centro e al sud soleggiato e con temperature in aumento. Al nord arriverà invece un po’ di nuvolosità, piu intensa sulla Liguria, senza pioggia. Rotazione delle correnti dai quadranti meridionali ed aria leggermente più umida.