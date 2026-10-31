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Meteo, irruzione fredda da domani

Fonte MeteoLive.it

A partire dal 1° novembre una massa d’aria di origine artica è infatti destinata a retrocedere verso il Mediterraneo centrale dai quadranti nord-orientali, dando vita a un episodio di maltempo che potrebbe lasciare il segno non solo per gli effetti immediati, ma soprattutto per le conseguenze sulla circolazione atmosferica europea.

L’irruzione fredda interesserà in modo particolare le regioni adriatiche, il Sud e le Isole Maggiori, dove il contrasto tra l’aria molto fredda in quota e le superfici marine ancora relativamente miti favorirà la formazione di rovesci, temporali e venti sostenuti.

Torna il vero autunno sull’Italia.