Meteo: fredde sorprese per Pasqua e Pasquetta

Fino a sabato 16 aprile avremo tempo stabile da nord a sud e clima fin troppo mite, con temperature massime tra i 22 e i 26°C da nord a sud!

Ma per Pasqua è previsto un netto calo termico sulle regioni adriatiche, isolati temporali su colline e montagne al nordest e in Appennino. Venti di grecale in rinforzo. Oltre 20°C sulle regioni tirreniche e isole maggiori.

L’aria fredda, in arrivo dai Balcani, non risparmierà manco il giorno di Pasquetta con venti sostenuti di tramontana e maestrale al centro e al sud. Piogge e temporali sparsi sul Meridione e zone interne del centro, più soleggiato al nord. Temperature in netto calo sul lato adriatico.

fonte delle previsioni: meteolive.it