Meteo: cosa bolle in pentola per Natale?

All’inizio della settimana di Natale potrebbe aprirsi un periodo decisamente più dinamico ed interessante ad opera delle freddissime correnti dell’est Europa.



Il primo vero affondo gelido dell’anno potrebbe trovare le giuste condizioni per invadere il Mediterraneo durante le festività natalizie, come già paventato nelle code previsionali dei principali modelli matematici. Ovviamente ci troviamo a distanze temporali notevoli per cui è impossibile azzardare una previsione.



Davvero notevole l’elaborazione di GFS per la Vigilia di Natale, che propone una forte ondata di gelo e neve in Italia. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi lontane!

Quel che ci serve sapere, al momento, è che nel corso della terza decade e durante le feste di Natale le possibilità di freddo e neve sono tutt’altro che remote.

tratto da MeteoLive