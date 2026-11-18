Meteo, che tempo farà nel prossimo weekend e dove pioverà?
Meteo, che tempo farà nel prossimo weekend e dove pioverà?
Il flusso atlantico scatenato che ci sta interessando da diversi giorni non si fermerà nemmeno nel prossimo week-end. Ad un sabato complessivamente discreto, a parte qualche limitato piovasco, la domenica vedrà l’ennesima veloce perturbazione che interesserà alcune aree del nord e del centro, con alcuni rovesci, in un contesto termico sempre molto mite.
Lo scrive MeteoLive.
Dove pioverà sabato?
Piovaschi su alta Toscana, Bocche di Bonifacio, basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica, ma con accumuli scarsi. Qualche precipitazione cadrà anche in Val d’Aosta, per il resto tempo asciutto e complessivamente mite.
Dove pioverà domenica?
Rovesci sulla Liguria centro-orientale. Piogge sparse su Emilia Romagna e basso Veneto. Rovesci in Val d’Aosta con neve a quote da definire, ma comunque non basse. Piogge sparse su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, piovaschi in Sardegna, acquazzoni anche al sud, su Campania, Calabria Tirrenica ed ovest Sicilia. Su tutte le altre regioni tempo asciutto o piogge poco probabili.