Metà Italia rischia l’arancione, una Regione la zona rossa

Metà Italia, nel prossimo monitoraggio, rischia l’arancione, una Regione addirittura la zona rossa.

L’attesa è tutta rivolta a domani quando saranno pubblicati i nuovi dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le regioni più a rischio sono Lombardia (dove da oggi quattro comuni sono in lockdown), Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. La situazione più delicata è quella dell’Abruzzo dove ci sono già due province in zona rossa, quelle di Pescara e Chieti. Da venerdì, però, c’è il serio rischio che l’intera regione sfori l’indice Rt 1.25 (il limite per passare in rosso), anche a fronte del record di ricoverati degli ultimi due mesi registrato oggi.