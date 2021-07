Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale

In Italia hanno completato il ciclo vaccinale 27.120.766 di persone, pari al 50,21% della popolazione over 12. Il dato emerge dal rapporto della struttura commissariale aggiornato alle 6:09 di lunedì; alle 17 di venerdì avevano ricevuto la doppia dose 25.988.014 di italiani, pari al 48,12% della popolazione over 12. Negli over 80 ha ricevuto entrambe le dosi l’89,81%, percentuale che scende al 77,95% per la fascia 70-79 anni.