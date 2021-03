Messa in piega e coccole in dono al personale sanitario: l’iniziativa di Lory a Manfredonia

Messa in piega gratuita e coccole di bellezza per il personale sanitario. È questa l’idea della titolare di un salone di Manfredonia, Lorenza Papagno, conosciuta da tutti come Lory, che ha ideato un modo tutto suo per ringraziare chi quotidianamente si spende per la comunità in un momento particolarmente difficile, portandone i segni sui volti e nel cuore.

“Hanno la tristezza negli occhi. Occhi che non avrebbero mai immaginato di vedere ormai da un anno scene di lutto e dolore; occhi che hanno imparato a parlare, per consolare altri occhi che in letti d’ospedale chiedono aiuto e conforto in una solitudine straziante”, mi racconta Lory, che continua: “Leggendo la disperazione e la stanchezza nei visi di tante delle miei clienti in prima linea negli ospedali, ho pensato che dovevo necessariamente fare qualcosa per far sentire loro la mia vicinanza ed il mio aiuto e soprattutto per ringraziarle”.

Ecco dunque che un bel giorno, tra una piega ed una coccola, si è confidata con Palma Calò, sua cliente nonché titolare di Atena Eventi, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di corsi e convegni in ambito sanitario. Da quando c’è la pandemia Palma è ferma, non potendo organizzare eventi, ma per motivi professionali è molto sensibile alla tematica, dato che molte delle sue amicizie fanno parte proprio del personale sanitario.

Palma ha aiutato Lory nel mettere a punto un’iniziativa: “L’abbiamo chiamata Amore Therapy – spiega – perché vogliamo che le donne che verranno al salone, dai medici alle Oss alle infermiere, sappiano che si tratta di un gesto carico d’amore quello che riceveranno a nome di Lory, ma anche della città, per tutto quanto stanno facendo”.

Da Lory, il cui salone ‘Immagine e bellezza’ si trova sul lungomare di Siponto, piega e coccole per le donne impegnate in ambito sanitario saranno vista mare, con l’auspicio che possano servire a “lucidare il diamante che è in ognuna di loro, ma che nell’ultimo anno ha perso luminosità per tutto quanto è accaduto”, evidenzia.

Le donne in prima linea in ambito sanitario, possono dunque chiamare direttamente Lory al 338.2288354 e concordare un appuntamento per una piega in dono, per sentirsi coccolate ritrovando energia e riscoprendosi belle dentro…, ma anche fuori.

di Maria Teresa Valente