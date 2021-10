Merla: “Potenza sarà assessore, bene collettività supera steccati politici”

E’ ormai ufficiale. Nicola Potenza sarà assessore della giunta Merla: “Il bene della comunità va oltre gli steccati politici”.

È lo stesso Sindaco Michele Merla a confermarlo in esclusiva ai nostri microfoni.

Da qualche giorno si rincorre in città la voce secondo la quale Nicola Potenza potrebbe diventare neo assessore della Giunta Merla 2 in fase di definizione.

Abbiamo contattato insistentemente il Primo cittadino di San Marco in Lamis e alla fine abbiamo raccolto una sua dichiarazione: “Essere sindaco di una comunità è una grande responsabilità oltre che un immenso onore. Responsabilità che ci spinge ad essere obiettivi nella scelta della squadra di governo perché il bene della comunità viene prima di ogni cosa. Sono convinto che le competenze non abbiano colore politico e che la storia lavorativa e il curriculum di Nicola Potenza parlino da sé. Nicola rappresenta una grande risorsa per il nostro territorio. Siamo certi che darà un contributo fondamentale per la crescita della città è che sarà un valido assessore a servizio della nostra comunità” – ha dichiarato il Sindaco Michele Merla in esclusiva a SanMarconews.it.