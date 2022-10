“Merita di essere bullizzato”. Caos al GF Vip 7, gli sono tutti contro: ” È pazzo”

Nella casa del GF Vip 7 i gieffini si sono schierati contro Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam ed ex fidanzato di Paola Barale. Come riporta Gossip e tv, Marco ha prima ricevuto offese più o meno gravi e poi invitato a lasciare il gioco. Adesso il 57enne è stato isolato dai suoi coinquilini. Gli unici a restargli accanto sono Antonella Fiordelisi e Luca Salatino.

A fare scalpore è stato un discorso tra gli altri concorrenti riportato dal Vicolo delle News:

Alberto: “Marco è entrato qua dentro per fare il simpatico”.

Patrizia: “Sì, gliel’ho detto che non ci riesce. Non lo è”.

Alberto: “Gli incontri con lo psicologo prima di entrare qui dentro sono fatti di proposito”.

Patrizia: “Infatti il GF mette quelli lì di proposito”.

Cristina: “Per me prende gli psicofarmaci”.

Ciacci: “Ma scherzi se prende psicofarmaci non può entrare qua dentro ma siamo pazzi”.

Patrizia: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”.

Ginevra: “Merita di essere bullizzato”.