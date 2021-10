Mercoledì il sorteggio degli scrutatori per le elezioni

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto l’articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli

organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio

1960, n. 570;



Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei termini e sulla

semplificazione del procedimento elettorale;



Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone

idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;



Visto il decreto del Prefetto della provincia con il quale sono stati convocati, per il giorno di domenica 7

novembre 2021, i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, con eventuale

turno di ballottaggio nel giorno di domenica 21 novembre 2021;



RENDE NOTO



che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il

giorno 13 ottobre 2021, alle ore 10.00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli

uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali di domenica 7 novembre 2021, con eventuale turno di

ballottaggio domenica 21 novembre 2021.

Manfredonia, addì 11 ottobre 2021



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Piscitelli – Crea – Soloperto