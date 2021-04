Mercoledì 28 aprile l’incontro “Donne che vogliono vivere libere”

L’incontro “Donne che vogliono vivere libere” si terrà mercoledì 28 aprile, alle ore 10:30 (in diretta streaming su Comune di Monte Sant’Angelo e Avviso Pubblico. La rete nazionale degli Enti locali antimafia), ed è il sesto incontro del progetto “Il cambiamento è solo insieme” promosso dal Tavolo permanente sulla Legalità di Monte Sant’Angelo per scrivere, insieme, la Carta per l’impegno alla legalità.

“Abusare di una donna e non lasciarle la libertà di vivere è un atto illegale oltre che deplorevole. È per questo che nel Tavolo della legalità vogliamo affrontare un tema così importante e delicato per non relegarlo solo al 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un tema che deve scuotere l’opinione pubblica e la coscienza civile ed essere affrontato quotidianamente” – spiega l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Libera Armillotta.

All’incontro, interverranno:

* con Pierpaolo d’Arienzo (Sindaco), Libera ARMILLOTTA (Assessore al Welfare Monte Sant’Angelo), Milena CASALINI (UDI-Unione Donne Italiane sezione Gargano), Rosa Barone (Assessore al Welfare Regione Puglia);

* I ragazzi degli Istituti scolastici di Monte Sant’Angelo;

* Introduce Matilde Iaccarino (Dirigente Istituto Comprensivo IC Tancredi. Amicarelli);

* Interverranno Tina ARBUES (Responsabile CAV-Centro Anti Violenza Ambito), Giulia SANNOLLA (Responsabile Servizio minori, famiglie, pari opportunità Regione Puglia), Rosangela PAPARELLA (già Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Puglia);

* Lorenzo Sepalone presenta “Insieme”, cortometraggio prodotto da Impegno Donna.

* Conducono Pasquale Gatta e Matteo Palumbo (direttore Ilsipontino Net).

“Monte Sant’Angelo comunità organizzata” il claim scelto da Tavolo che fino al 2 giugno promuoverà le attività del progetto “il cambiamento è solo insieme”.

Info: http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2375…

Il programma completo: bit.ly/ilcambiamentoèsoloinsieme

