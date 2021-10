Mercoledì 20 ottobre alle ore 11 conferenza stampa per la presentazione dell’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0

Mercoledì 20 ottobre alle ore 11.00 nella sala A al piano terra della sede della Regione Puglia in via Gentile 52 a Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione del Programma regionale PugliaCapitaleSociale 3.0

L’Avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva e del welfare di comunità. Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, due linee di finanziamento: fino a 40.000,00 euro per progetti di innovazione e fino a 8.000,00 euro di rimborsi per spese sostenute.

I dettagli del bando saranno illustrati dall’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, dalla capo dipartimento Welfare Regione Puglia Valentina Romano, dalla dirigente di sezione del dipartimento Welfare Regione Puglia Laura Liddo, dai componenti del Tavolo regionale per l’attuazione della riforma del Terzo Settore Rosa Franco presidente del CSV ‘San Nicola’ e Vito Intino coordinatore del Tavolo legislativo del Forum Terzo Settore Puglia e da Paolo D’Addabbo dell’Arti Puglia – area strategica sostegno dell’innovazione sociale e dal basso.