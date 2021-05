Mercato ortofrutticolo all’ingrosso in viale Padre Pio: rifiuti abbandonati, in maniera balorda e selvaggia

Le Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli di routine svolti sul territorio, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, hanno notato abbandoni di rifiuti dietro il muro di recinzione dell’area del mercato ortofrutticolo. Molte le segnalazioni e denunce.!!









È inconcepibile, replica Manzella, come il Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Viale Padre Pio, una parte dei rifiuti, che il mercato stesso produce, invece di smaltirli secondo le normative vigenti, vengono smaltiti illecitamente, nella maniera più balorda e selvaggia, buttandoli direttamente all’esterno della struttura, incuranti delle istituzioni, dell’ambiente e di tutta la collettività.!! Il muro della recinzione è tutto rovinato, per gli incendi avvenuti già negli anni passati, che causarono non pochi problemi. Bisogna intervenire immediatamente, per bonificare quei rifiuti ammassati, scongiurando in caso di incendio, maggiore inquinamento per l’ambiente e pericolo per la pubblica incolumità.



Resp. Guardie Ambientali ItalianeAlessandro Manzella.