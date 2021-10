Mercato Eccellenza: l’ex Donia Salerno torna al San Marco

L’attaccante di Sannicandro Garganico, autore di stagioni indimenticabili con la maglia celeste granata, amato da tutti gli sportivi sammarchesi , sarà a disposizione di mister Iannacone già da Domenica.

Autore di oltre 70 reti con l’Asd San Marco e protagonista assoluto nella storica stagione della conquista dell’Eccellenza, il gigante buono è pronto a scrivere nuove pagine della favola Asd.

Di seguito le dichiarazioni di bomber Salerno: “Oggi essere qui è un grande motivo di orgoglio per me. Ho scritto belle pagine di storia con questa bella società e spero di continuarne a scrivere ancora tante altre. Sono stato via per qualche anno per motivi personali ma ora sono felice di essere tornato a casa e spero di chiudere la mia carriera calcistica qui a San Marco, ma per adesso voglio solo pensare al presente e dedicare ogni momento a questa grande famiglia.

Domenica si va a Stornara contro il Real Siti e lavoreremo bene per portare i 3 punti a casa. Ci sarà bisogno di tutti perché lo sappiamo, UNITI SIAMO PIÙ FORTI.Forza ASD SAN MARCO!”.

Le parole del D.S. Avv. Raffaele Daniele: “Intanto mi preme ringraziare il presidente del Casalbordino Alessandro Santoro per aver dato la possibilità a Lorenzo di rientrare a San Marco in maniera celere e mostrando grande rispetto per la nostra Società. Lorenzo non ha bisogno di presentazioni, è stato uno dei grandi protagonisti della nostra squadra per diversi anni. Con la sua umiltà e professionalità ha conquistato tutti e i nostri supporters non vedono l’ora di riabbracciarlo. Bentornato Lorenzo, continueremo a divertirci insieme”.