Mercato della cosmesi maschile in crescita: gli skin influencer guidano il nuovo trend

Il mercato per la cura del viso è sempre stato particolarmente fiorente, sia per quel che riguarda le donne, sia per gli uomini. Sì, perché da diversi anni anche il pubblico maschile ha scoperto l’importanza della cura della cute del viso, un elemento del tutto slegato al genere. Si parla inoltre di un mercato che cresce anno dopo anno, e che vede dunque moltiplicarsi il numero di opportunità. Il merito di questo boom è in gran parte dovuto alla promozione fatta dagli skin influencer sul web, attraverso i social network.

Cresce il mercato della cosmesi per un pubblico maschile

Stando alle previsioni degli esperti, e seguendo l’attuale trend di crescita, il mercato della cosmesi maschile dovrebbe superare un valore di 160 miliardi di dollari entro la fine del prossimo anno. Ci sono altri dati che testimoniano questo grande successo, come il seguente: in base alle indagini di settore, al momento il 30% circa dei consumatori di sesso maschile acquista online anche i prodotti beauty, considerati spesso un requisito indispensabile per il proprio carrello della spesa digitale.

Nel comparto del beauty c’è una nicchia in particolare che sta spingendo oltremodo il mercato verso numeri da record: è la cura della pelle, che viene considerata da molti uomini come un must, testimoniato da un aumento degli acquisti intorno al 7%, e con un valore complessivo superiore ai 120 milioni di dollari. Questi dati provano anche un netto cambiamento a livello di percezione: i prodotti di bellezza non vengono più considerati come un’esclusiva del pubblico femminile, e sta cadendo anche il muro del concetto di “uomo meno macho perché utilizza i rimedi di skin care”.

Gli influencer della pelle e il potere di internet

Come spesso accade in epoca moderna, le principali tendenze vengono veicolate attraverso i social media e i blog, per merito della penna e delle foto dei personaggi influencer. Come per ogni trend, naturalmente anche il mercato del beauty care al maschile non fa eccezione. Infatti, anche alcune pagine web trattano i temi della skin routine dell’uomo, spiegando quali sono gli step fondamentali per la cura della propria cute. Si tratta di un’ulteriore testimonianza del crescente interesse nei confronti di queste tematiche, anche da parte di un pubblico (quello maschile) legato in passato a cliché falsi.

Per quel che riguarda gli influencer, bisogna assolutamente segnalare Hybram Yarbro, l’esperto di bellezza numero 1 al mondo, tanto da essere considerato un autentico guru in questo campo. I numeri parlano al posto suo: si parla infatti di un personaggio che ha collezionato oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 6 milioni su TikTok, mentre i follower su Instagram arrivano a quota 1,2 milioni.