Mercato auto usate in Puglia: i modelli più richiesti

Anche nella splendida Puglia, come nel resto d’Italia, il mercato delle auto usate è in continua crescita. La crisi che sta colpendo il settore auto, dovuta alla mancanza di semiconduttori e quindi alla poca disponibilità di auto nuove, oltre che dalla scelta piuttosto ampia, sta spingendo sempre più pugliesi a rivolgersi al mercato delle auto usate. Ma andiamo con ordine.

Mercato dell’usato, come sta andando?

In Italia il mercato dell’usato è in continua espansione. Principalmente a causa dei problemi legati alle auto nuove che, per la mancanza di semiconduttori, sono destinate a subire un rallentamento monstre(parliamo di circa 4 milioni di veicoli prodotti in meno). Ma naturalmente questo mercato è in continua ascesa anche per i prezzi.

La crescita, ormai sempre più esponenziale, sta portando anche ad un aumento non indifferente dei prezzi delle auto usate. Questo per via della continua crescita della domanda a fronte di un’offerta più contenuta. Gli italiani, dunque, si stanno rivolgendo sempre di più al mercato delle auto usate in cerca di un affare a prezzi accessibili.

Mercato auto usate in Puglia

La Puglia è in linea con i dati nazionali. Infatti le auto usate Puglia stanno vivendo una fase di grande crescita. Infatti, anche il 2021 conferma l’attitudine dei pugliesi ad acquistare auto usate confermando la tendente crescita esponenziale a questo tipo di mercato che oggi rappresenta una percentuale importante in tutta la Regione. Inoltre nel mercato degli usati è possibile trovare diversi modelli a prezzi molto interessanti.

Quali sono i modelli più richiesti?

Abbiamo visto quanto sta crescendo il mercato dell’usato, ma nello specifico quali sono i modelli più richiesti e venduti in Puglia? Al primo posto si posiziona la city car per eccellenza, ovvero la Fiat Panda. Seconda posizione per il crossover/suv Jeep Renegade. Terza piazza per la Fiat 500, la piccola di casa Fiat continua a riscuotere grande successo e appeal.

In Puglia è particolarmente apprezzata la Mercedes Classe A che, grazie alle tante versioni disponibili, è possibile trovare abbastanza facilmente.

Per quanto riguarda le categorie continua ad aumentare la richiesta di Crossover che rappresentano circa il 20% degli acquisti, mentre citycar e Suv mostrano una flessione. Berline ed utilitaria si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto tra quelle più vendute.

In merito alle motorizzazioni, nonostante la crisi globale che lo sta colpendo, il diesel resta sempre avanti a tutti con circa il 70% delle preferenze, anche se si nota un leggero calo dovuto all’interesse per le nuove tecnologie come hybrid e full hybrid. Nel Meridione però queste due tecnologie faticano ancora enormemente ad imporsi. Mentre la motorizzazione a benzina mantiene più o meno le stesse quote, attestandosi a circa il 20% nella classifica delle auto più richieste.