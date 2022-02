Mentre a Pechino l’Italia vince l’oro nel curling, sul Renon sono in corso per i Mondiali di Ice Stock”

Un’occasione per conoscere da vicino questo sport appassionante, simile a quello olimpico, e concedersi qualche giorno sulla neve nel cuore delle Dolomiti.

Ai Giochi Olimpici di Pechino l’Italia trionfa nel curling! Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia e si sono aggiudicati il podio con una meritatissima medaglia d’oro nel doppio misto. Una grande soddisfazione per l’Italia che in fatto di sport sul ghiaccio vanta lunghe tradizioni soprattutto sull’arco alpino.

Così sull’Altipiano del Renon, balcone panoramico che si affaccia su Bolzano e sulle più belle cime dolomitiche, oggi si tifa per l’Ice Stock (“birilli su ghiaccio”), o Stock sport su ghiaccio a squadre, per certi versi simile al curling, che trova in Alto Adige il suo luogo d’elezione. L’Altipiano del Renon, soprattutto, ha una lunga storia in questa disciplina: già alla fine del XIX secolo lo Stocksport si praticava sulla superficie ghiacciata del bellissimo lago di Costalovara dove si svolgevano anche competizioni locali molto popolari.



La tradizione si rinnova: la Ritten Arena e l’anello di ghiaccio di Collalbo sono molto apprezzati dai professionisti di questo sport poiché la composizione dell’acqua del Renon consente lanci particolarmente veloci ed è per questo che l’altipiano viene scelto ogni anno come location di competizioni locali molto popolari nonché di campionati internazionali.

Fino al 27 febbraio il Renon ospiterà infatti i Mondiali di Ice Stock su ghiaccio, i terzi dopo quelli del 2008 e 2016, che vedranno la partecipazione di ben 500 atleti e atlete – provenienti da 25 Paesi dei sei continenti – suddivisi in diverse categorie, dagli Under 16 agli Assoluti: a contendersi le medaglie nelle gare a squadre, nel tiro di precisione e nel lancio a distanza, non solo le potenze dell’Ice Stock come la Germania, l’Austria, la Svizzera o la nazionale italiana, padrona di casa e composta da atleti altoatesini, ma anche le rappresentative di altri Paesi che di norma non si tenderebbe ad associare a questo sport come il Guatemala, la Namibia, l’India, il Gabon, il Brasile e l’Australia (qui https://icestock2022.ritten.com/?l=it il programma).

Proprio per questi grandi numeri i Mondiali di Ice Stock rappresentano non solo un grande evento di caratura internazionale seguito in diretta streaming online in tutto il mondo, ma anche una boccata di ossigeno per il settore turistico del Renon come invito ai turisti a trascorrere un gradevole soggiorno su questo bell’altipiano nel cuore delle Dolomiti.

Il comitato organizzatore presieduto da Walter Prast ha già pronto il protocollo di sicurezza per tutti gli atleti, gli allenatori, lo staff, i tanti volontari e gli spettatori. “Se e quanti spettatori saranno ammessi a metà febbraio, al momento non possiamo ancora con precisione” dichiara Prast. “Dipenderà dagli sviluppi della pandemia. Ma naturalmente tutti noi speriamo di poter svolgere le competizioni davanti a un pubblico presente e regalare uno spettacolo divertente e di fair play”.

Eisstock Weltmeisterschaft 2016 Ritten Arena

Dallo sci al pattinaggio, dallo snowboard allo slittino sull’altipiano del sole il divertimento è assicurato

Un piccolo paradiso alpino come l’Altipiano del Renon è la meta perfetta per chi vuole godersi una vacanza sulla neve perché tante, tantissime sono le possibilità di sport e divertimento. A cominciare dai 15 chilometri di piste da sci, ampie e facili, e dalla panoramica pista da fondo di Cima Lago Nero (2.070 metri slm) che si raggiungono facilmente con la cabinovia a 8 posti dalla stazione a valle di Pemmern. In quota anche una scuola sci per i più piccini, e naturalmente anche per i più grandi, uno snowpark per freestyler e una divertente area snowkite. Per chi ama il trekking sulla neve qui si trova anche un’imperdibile chicca: il Premium Tour Cieloronda, il primo sentiero invernale certificato d’Italia, un itinerario circolare che parte dalla stazione a monte della cabinovia e regala per tutto il percorso (circa 2 ore e mezza) una vista indimenticabile sulle Dolomiti. Il Renon è un Paradiso anche per chi ama lo scialpinismo, le ciaspole, lo slittino (c’è una pista lunga 2,5 km!)… e naturalmente il pattinaggio: l’Anello di Ghiaccio del Renon, la pista all’aperto più veloce del mondo, insieme al Palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo, al campo di ghiaccio naturale a Soprabolzano e all’idilliaco lago di Costalovara, ghiacciato da inizio dicembre a inizio marzo, sono un invito costante ad infilarsi i pattini e lanciarsi in evoluzioni sul ghiaccio per una divertente alternativa allo sci.



Gli impianti del Corno del Renon sono facilmente raggiungibili anche per chi parte da Bolzano: dal capoluogo partono ogni ora (e nei giorni feriali tranne il sabato anche ogni mezz’ora) autobus di linea diretti a Collalbo e poi alla stazione a valle di Pemmern (dove si trova anche un ampio parcheggio, per chi preferisce usare l’auto), da dove parte la cabinovia a 8 posti fino alla Cima Lago Nero. Oppure con la Funivia del Renon (orario continuato) si può raggiungere Soprabolzano in pochi minuti, poi prendere il trenino fino a Collalbo (ogni mezz’ora), infine l’autobus di linea fino a Pemmern (e con la RittenCard si usufruisce di tutti questi mezzi di trasporto gratuitamente: per info www.renon.com/it/scoprire-renon/rittencard).

Associazione Turistica Renon

Via Paese 5, Collalbo (BZ)

Tel. 0471 356 100

info@renon.com

www.renon.com