Mensa scolastica: “Buona la prima, interessati oltre 400 alunni. Nessun disservizio”

Il primo giorno di mensa scolastica del Comune di Manfredonia si è svolto regolarmente ed ha interessato tutti gli oltre 400 alunni richiedenti, nessuno escluso.

Un servizio educativo e di welfare che questa Amministrazione ha organizzato ed avviato ad inizio novembre, molto in anticipo rispetto al passato, quando il via non avveniva prima del mese di gennaio, se non oltre.

Sento di rivolgere un ringraziamento all’ufficio preposto che, nonostante sia sottodimensionato come tutta la struttura comunale, ha lavorato anche oltre gli orari previsti per far fronte a tutti i numerosi adempimenti amministrativi e di raccordo con scuole e famiglie, nonché a qualche inghippo tecnologico non certamente imputabile direttamente all’Amministrazione.

Ringrazio anche la società che eroga il servizio per la disponibilità, responsabilità professionalità dimostrate rispetto alle esigenze dell’Amministrazione e dei cittadini affinché la mensa partisse a regime con requisiti invariati e nei tempi prestabiliti.

Mi ero ripromesso di non rispondere più alle provocazioni dell’opposizione, ma non si può tacere di fronte a chi, come il Consigliere Schiavone, continua a fare disinformazione e creare inutile allarmismo sociale con il solo scopo di fare propaganda politica. Ancora una volta è rimasto deluso dalle sue chiacchiere social. Noi, ciò che avevamo detto, lo stiamo facendo.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia