Memo Remigi palpa in diretta TV Jessica Morlacchi: cacciato dalla Rai – VIDEO

Memo Remigi dopo aver fatto scivolare la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi è stato cacciato dalla Rai. In una nota Viale Mazzini comunica l’estromissione dell’artista dal cast del programma condotto da Serena Bortone: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Dinanzi all’assenza del cantautore 84enne, Serena Bortone oggi, in apertura del programma, ha spiegato quanto avvenuto: “Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato”. L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia mentre le immagini sono state mostrate ieri da Striscia la Notizia.