Meloni si prende l’Italia e il centro-destra. “Sarà un governo a guida FDI”. E poi: “Possiamo scrivere la storia”

Quando il dato si è consolidato la leader, come tutti la chiamano, si è materializzata all’Hotel Parco dei Principi per galvanizzare ancora di più i suoi sostenitori e lanciare alcuni messaggi chiari. La notte di Giorgia Meloni entra nel vivo poco prima delle tre di notte. La leader di Fratelli d’Italia ha vinto più scommesse: arrivare ad una doppia cifra con un partito nato dallo zero dei consensi e battere in maniera decisa gli altri partiti della coalizione.

Missioni compiute. Se all’inizio della campagna elettorale era in dubbio la leadership della Meloni, da questa sera la sua guida è l’unica cosa sicura nello scenario a destra del Paese. Con la tenuta minima di Forza Italia e la debacle totale di Matteo Salvini, Meloni è pronta a guidare da protagonista questo passaggio. Ben oltre il 25%, e staccando di ben cinque punti il secondo partito avversario, ovvero il Pd di Enrico Letta, Meloni ha lanciato un messaggio di chiarezza in conferenza stampa.

“Faccio un rapido commento della giornata e rimando a domani tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi”, ha premesso Meloni. “Però mi pare di capire dalle prime proiezioni che si possa dire che dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”.

Meloni, accolta da un lungo applauso dei suoi sostenitori, ha poi dichiarato. “Questa è una notte di abbracci, riscatto, lacrime e ricordi. Ma quando questa notte sarà passata, dobbiamo ricordare che questo è un punto di partenza. È da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

Poi la richiesta di unità al Paese. “Questo è il tempo della responsabilità, se vogliamo fare la storia. È dunque: governeremo per tutti gli italiani, esaltando quello che unisce e non quello che divide”.

Meloni, anche in questa conferenza notturna, si è proposta come una donna pronta a governare. L’immagine della ribelle è lontana, oramai. “Non è tempo di festeggiare, di organizzare caroselli. Serve sobrietà. È stata una campagna elettorale aggressiva, che abbiamo subito. Ma la situazione nella quale versa l’Italia e l’Unione Europea è particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti”.

La vittoria, oramai, è in tasca. La consapevolezza c’è, e non la si nasconde. “Oggi possiamo contribuire a scrivere la storia”, l’ultima promessa della prima leader (vincente) donna del Paese.