Meloni sceglie sottosegretari e viceministri. Arriva Sgarbi alla cultura

Dopo le nomine del Governo, Giorgia Meloni oggi nel Consiglio dei ministri – oltre ad alcuni provvedimenti importanti – ha approvato la lista dei sottosegretari e dei viceministri. Secondo i primi rumors sono stati nominati: Vittorio Sgarbi, in quota Forza Italia, come sottosegretario alla cultura; Giovanbattista Fazzolari (Fdi) come sottosegretario all’attuazione del programma, Maurizio Leo (Fdi) viceministro dell’economia; Isabella Rauti (Fdi) sottosegretario alla difesa; Alberto Barrachini di Forza Italia sottosegretario con delega all’editoria.

Paola Frassinetti, invece, dovrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretaria alla pubblica istruzione, mentre Nicola Molteni della Lega quello dell’interno. Francesco Paolo Sisto di Forza Italia sarebbe il nuovo viceministro della Giustizia guidata dal ministro Carlo Nordio. Andrea Delmastro (Fdi) e Andrea Ostellari (Lega) come sottosegretari alla giustizia, mentre Valentino Valentini sottosegretario allo sviluppo economico e Edmondo Cirielli agli esteri. Al Ministero delle infrastrutture con Salvini ci sarebbe Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ed Edoardo Rixi della Lega. Con Gilberto Picchetto Fratin, ministero dell’ambiente, Vannia Gava e Claudio Barbaro.

Il CDM ha nominato dunque i 31 sottosegretari. “Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia”, ha dichiarato la presidente Giorgia Meloni. Alle 16.30 la presidente parlerà alla stampa in una conferenza.