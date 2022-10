Meloni risponde piccata a Berlusconi: “Manca una cosa nei suoi appunti: non sono ricattabile”

La tempesta è scoppiata. Fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni il conflitto è appena cominciato. Dopo il mancato sostegno di Forza Italia a Ignazio La Russa, la foto con gli appunti di Berlusconi contro Meloni hanno rappresentato oggi il caso politico della giornata.

Su quel bigliettino, comparso questa mattina grazie a un fotografo che ha scattato quel ritratto di Berlusconi, erano appuntati aggettivi poco concilianti sull’alleata di governo. Supponente, prepotente, arrogante, offensiva. Si vede dallo scatto che è stata cancellato un “ridicolo”, ma la sostanza non cambia. Per Berlusconi la Meloni si è comportata male nei primi giri di consultazioni interni per la composizione del nuovo governo.

Le richieste di Forza Italia, infatti, non sono state accordate dalla leader di Fratelli d’Italia. Il no più pesante è stato quello ripetuto della Meloni a Licia Ronzulli, fedelissima del Cavaliere, figura poco gradita alla Meloni.

La leader pochi minuti fa ha risposto a Berlusconi in modo netto, poco sereno e pacifico. “Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto: non sono ricattabile”. Parole che, dopo una giornata di silenzio, hanno un peso notevole nei prossimi passi della maggioranza. Anche dallo stato maggiore di Fratelli d’Italia il clima è surriscaldato. Guido Crosetto, meloniano della prima ora e fedelissimo della leader, ha scritto poco fa: “Quando qualcuno non ha null’altro da difendere se non la propria dignità, è più forte di chiunque altro”.

Nel pomeriggio, proprio il neo presidente del Senato La Russa aveva tentato di riconciliare la frattura chiedendo a Berlusconi se quell’immagine fosse fake. Dallo stato maggiore di Forza Italia non è arrivata nessuna smentita, anzi. Secondo Berlusconi, richiuso oggi a Villa Grande con il suo gruppo più stretto, si aspetta un segnale proprio dalla Meloni. “Ora sta alla Meloni dare un segnale”. Il segnale, pochi minuti fa, è arrivato, ma non sembra un segnale di distensione.

La preoccupazione della Meloni, ad oggi, è quella che Forza Italia possa andare da sola al Quirinale per le consultazioni. Se così fosse, la maggioranza potrebbe partire con un passo debole, un passo falso. È nelle sue mani la partita, il gioco comincia ora.