Meloni alle 16.30 da Mattarella. A Bruxelles si chiude l’era Draghi. I capi di Stato: “Grazie Mario, arrivederci”

Meno di un’ora manca alla convocazione ufficiale del Quirinale per Giorgia Meloni. “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16.30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni”. Il comunicato diramato dal Colle, dopo le consultazioni brevi di queste ore, apre la strada del governo a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia potrebbe accettare l’incarico con o senza riserva, ma è possibile che già oggi Meloni porti una lista di ministri a Mattarella. Il giuramento, quindi, potrebbe arrivare entro domenica.

Un governo lampo, dunque. Nel frattempo, poche ore fa, si è chiusa l’era Draghi. Ieri, infatti, per Draghi si è svolto il suo ultimo Consiglio Europeo. Un consiglio europeo agitato, soprattutto per le sue parole sull’accordo energetico. Per Draghi, infatti, recessione, frammentazione del mercato, rottura dell’unità europea portano alla vittoria di Putin se non si fosse trovato un accorso per contenere i prezzi del gas.

Germania, Olanda, Danimarca, Austria e Svezia erano contro una proposta di un tetto al prezzo del gas dinamico, tesi sostenuta dall’Italia e formulata dalla commissione europea. L’accordo, dopo l’intervento di Draghi, ha portato ad un accordo sul prezzo con una serie di tre obiettivi da rispettare: far abbassare i prezzi, ridurre la domanda e garantire l’approvvigionamento. Per Draghi è andata bene la trattativa, soprattutto per la stabilizzazione di un “corridoio di prezzo dinamico temporaneo sulle transizioni di gas naturale per limitare immediatamente gli episodi di prezzi eccessivi sul gas”. Il cancelliere tedesco Sholz ha precisato che sul price cap c’è ancora molto lavoro da fare, ma che ora i parametri sono molto precisi.

Si chiude così, con questo importante capitolo europeo, l’avventura di Mario Draghi alla guida del Paese Italia. Quasi due anni di Governo in cui Draghi, fra alti e bassi, ha dovuto traghettare l’Italia fuori dall’incubo pandemico e gestire la tenuta del Paese durante lo scoppio del conflitto fra la Russia e l’Ucraina. Ieri, i vertici di Stato e di governo europei hanno salutato e ringraziato Mario Draghi: “Grazie Mario, arrivederci”, l’omaggio al presidente del Consiglio italiano.