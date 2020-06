Meloni: “Abbiamo deciso di investire su questa Regione”

“Fratelli d’Italia si è dimostrato inclusivo e capace di creare una squadra di governo per la Puglia e per la nazione. Sono fiera che sia il nostro partito, oggi, a fare da portabandiera per questa sfida in Puglia. Abbiamo scelto di investire su questa regione, sul Mezzogiorno da sempre, non perché siamo meridonalisti, ma perché abbiamo a cuore le sorti della nazione.

L’Italia non si può salvare se il Sud non è messo nelle condizioni di poter crescere ad armi pari. Noi siamo convinti che la Puglia possa essere capofila di questa riscossa. E’ una regione a cui non manca nulla, se non la chance delle pari opportunità. Un territorio che ha una frizzantissima realtà produttiva. Manca una classe dirigente all’altezza delle sue speranze ed aspettative. Abbiamo scelto Fitto perché Raffaele ha una storia di profondo amore per la sua terra e di concretezza per le soluzioni. Lui è stato uno dei migliori ministri dell’ultimo governo Berlusconi per la sua capacità di non essere superficiale e competente, condizione che non è poi tanto così scontata oggi in politica con l’uno vale uno. Non va bene così, non funziona così e lo stiamo pagando a livello nazionale.

Raffaele torna nella sua terra per portare la Puglia in Europa grazie alle relazioni sviluppate in questi anni. Serve una figura come Fitto, capace di creare una filiera nazionale e europea. Dare risposte alle domande che in questi anni in Puglia sono mancate. Il tema dei temi è quello delle infrastrutture per garantire un serio sviluppo su tutti i fronti”.–