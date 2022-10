Mele con cannella: la ricetta di rosablu7110.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

3 mele sbucciate a spicchi

30 g di zucchero di canna

20 g di zucchero semolato

Un cucchiaio di succo di limone

30 g di burro

cannella in polvere q .b .

Se serve mettete anche 20 g di acqua

PROCEDIMENTO

In una piccola pentola antiaderente mettere gli zuccheri, cannella, burro e succo di limone

Fate sciogliere dolcemente

Quando si sarà sciolto lo sciroppo aggiungere le mele che avremo precedentemente sbucciate e tagliato a fettine non troppo sottili

Cuocere per 10 minuti a fuoco basso devono essere ancora un po’ croccanti

Togliere da fuoco e metterle in un piatto a far raffreddare leggermente

Servitele o in piattino da frutta come ho fatto io oppure anche in una ciotolina e servire con un ciuffo di panna e il suo succo

