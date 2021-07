MeetUp 5 Stelle Manfredonia: “Zero benefici per impianto in zona Enichem”

Premesso che non condividiamo l’allarmismo provocatorio che gira sui social in vista della campagna

elettorale, crediamo che decisioni come quella sull’impianto di trattamento della plastica dovrebbero

essere interessate da processi di partecipazione democratica e diretta. Per questo motivo, più volte ci

siamo anche appellati all’istituto regionale dell’APPEA, il quale, permettendo un ampio processo di

coinvolgimento, istituzionale e non, in tutte le fasi, dal decisionale al gestionale, di una politica pubblica,

avrebbe permesso di avere una visione collegiale e sistemica sull’area.



Come ampiamente comunicato in passato, non accettiamo che l’ente di un comune limitrofo possa fare e

disfare in casa nostra senza consultarci. I confini amministrativi sono ben altra cosa rispetto alla realtà di

una vicinanza “subita” per troppo tempo.



Riteniamo che il nostro territorio meriti uno sviluppo identitario e sostenibile, con soluzioni che siano

sinergiche con le attività produttive preesistenti e compatibili con i fattori competitivi della nostra terra

come pesca, agricoltura, cantieristica navale e tutto ciò che riguarderà la transizione ecologica che vedrà

Manfredonia e la Puglia come leader indiscusse.



Tornando al tema, presso il centro di trattamento (che vede il comune di Monte beneficiario di un

finanziamento dalle casse regionali di circa 11 milioni) confluirebbe la plastica di tutta l’ARO, di cui

Manfredonia è capofila. Fermo restando che studieremo il progetto per esprimerci sull’impatto

ambientale -una delle nostre ferme battaglie- sentiamo il dovere di argomentare perlomeno l’aspetto

economico, alquanto deludente. Difatti, si prospetterebbe un caso paradossale che vedrebbe Manfredonia

privarsi di flussi finanziari importanti (a seguito del pagamento per il servizio) ed assoggettarsi ad

eventuali rischi per la salute dei suoi concittadini (anche solo per un semplice incendio). Di contro, il

comune di Monte beneficerebbe di un rilevante ritorno economico (dalla presenza produttiva e dalla

conseguente imposizione fiscale) con un rischio ambientale tendente allo zero (considerato la prossimità

dell’impianto, alle porte di Manfredonia ed a 20 km dal centro abitato di Monte).



Dunque, non solo il porto industriale potrebbe diventare un terminal di rifiuti, ipotesi totalmente in

contrasto con il nostro indirizzo politico per l’area che vi spiegheremo nei prossimi comunicati, ma ci

troveremmo anche in una situazione di totale svantaggio economico.



Per questo motivo ci riserveremo il diritto, non appena arrivati a palazzo San Domenico, di rivedere gli atti,

e di avviare un processo di revisione delle scelte, per quanto di nostra competenza, affinché la città di

Manfredonia possa essere tutelata dal punto di vista ambientale ed economico.



Continueremo a lavorare insieme agli attivisti M5S Monte Sant’Angelo ed ai nostri alleati, Manfredonia che

Funziona e Società Sviluppo Solidarietà, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e

contemporaneamente gli interessi economici del territorio purché compatibili con l’ambiente e strategici

per il nostro sviluppo.



Al contrario di quanto molti credono, purtroppo, non si può campare di solo turismo, ma possiamo creare

opportunità economiche in linea con i cambiamenti che il nostro pianeta ci impone.

MeetUp 5 Stelle Manfredonia