MeetUp 5 Stelle Manfredonia: “Violenza verso Cosmo ed il suo compagno, noi ci siamo”

Apprendiamo dalla pagina social di Cosmo, un cittadino di Manfredonia, che nella notte scorsa la sua macchina e stata data alle fiamme.

Non è la prima volta che Cosmo e il suo compagno subiscono questi atti di violenza, così come non è la prima volta che interveniamo sul tema condannando ogni forma di violenza.



A loro rivolgiamo un pensiero di solidarietà e la promessa di continuare a basare il nostro impegno a difesa di valori come libertà di espressione, di credo e orientamento sessuale.

La violenza gratuita non può mai essere tollerata, quella attuata, in qualsiasi forma e modalità.



Per queste motivazioni, invitiamo tutti i nostri concittadini a condannare pubblicamente questo genere di atto e denunciare alle autorità competenti qualora avessero informazioni utili a garantire giustizia alle vittime.

Ragazzi come Cosmo e Massimo rappresentano quella parte di società civile che non si arrende e che decide di lottare per quello in cui crede. Questi ragazzi non possono essere lasciati soli. E’ una battaglia continua e non facile. Noi ci siamo.



MeetUp 5 Stelle Manfredonia