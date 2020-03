Meeting, mostra e visita gratuita per le donne al Museo Storico dei Pompieri

Domenica 8 marzo 2020, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Museo Storico dei Pompieri celebra le donne con un’intera giornata dedicata, che si aprirà alle ore 9.00 con un importante convegno dal titolo “Sicurezza di genere e sul lavoro. Cultura e strumenti di prevenzione a tutela delle donne”, cui prenderanno parte docenti universitari, medici, psicoterapeuti, assistenti sociali e coordinatori dei più autorevoli centri antiviolenza della provincia.

Si discuterà di sicurezza sul lavoro con una declinazione al femminile, delle casistiche e delle modalità di intervento dei centri antiviolenza, del ruolo dei medici nel riconoscimento delle violenze domestiche, di donne che dedicano la propria vita al volontariato ogni giorno e di donne che, invece, la propria vita l’hanno perduta da vittime per “ragion di Stato”. Ma si parlerà anche di sicurezza cittadina, ricordando il grande contributo dato a Manfredonia dai movimenti femminili dopo i due gravi incidenti dell’Enichem del 1976, con la fuoriuscita di migliaia di tonnellate di arsenico a contaminare il territorio, e del 1979, con la fuga di ammoniaca, che costrinse la popolazione a fuggire dalla città.



Al termine del convegno, un coffee break condurrà i partecipanti verso il Museo, dove verrà inaugurata la mostra “In-Sicurezza”, a cura delle artiste Francesca Roberto, Valentina Scarinzi, Giulia Maltinti ed Angela La Porta, un’esposizione con installazioni site-specific sulla violenza di genere e sulla sicurezza lavorativa femminile. Il vernissage della mostra, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 15 marzo 2020, vedrà la partecipazione della scrittrice Antonella Corna, che leggerà una poesia sul tema, tratta dal suo ultimo volume Cadrà l’inverno (Raffaelli Editore, 2019).



La terza parte della giornata sarà riservata ad una visita guidata al Museo con partenza alle ore 12.00 e che, per l’occasione, sarà gratuita per tutte le donne (il contributo standard per gli altri visitatori sarà di 10€/persona). Inoltre, per chi non intende partecipare al meeting, sarà attivata un’ulteriore visita guidata con partenza alle ore 10.00: anche in questo caso è prevista la gratuità per tutte le donne. Per usufruire della visita gratuita, è richiesta la prenotazione telefonica al numero (+39) 0884 541995. I biglietti per entrambe le visite potranno esser ritirati in biglietteria alle ore 9.00. Poiché il programma della mattinata al Museo sarà fitto di interventi, si richiede puntualità ai visitatori, al fine di garantire a tutti i partecipanti la miglior fruizione possibile dell’evento.