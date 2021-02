Medusa innocua nelle acque adriatiche (fuori stagione), avvistata anche alle Tremiti

Ciao.

Sono una medusa e da poco sono stata avvistata anche a Termoli e alle Isole Tremiti. Mi chiamo, per gli amici, Cassiopea Mediterranea.

Sono bellissima e buonissima, sembro una navicella spaziale. Attorno a me vengono a trovare rifugio i miei amici pesciolini, una cosa importante voglio dire all’uomo e ai suoi piccoli bambini, IO SONO INNOCUA, non infilzatemi con ceppetti, non uccidetemi per il gusto di farlo. Oltre ad essere innocua sono importante per il nostro mare perché fungo da filtro e al mantenimento della catena alimentare nei fondali.

Se mi trovate in prossimità della riva, portatemi dove l’acqua è più alta.

Potete prendermi delicatamente con le mani, non sono urticante.