A rischio l’assistenza Medici di famiglia, l’allarme in Capitanata

"Bisogna dire ai pazienti della provincia di Foggia che stiamo tornando indietro di vent'anni"

Medici di famiglia, Fimmg Foggia: "Senza accordo con la Regione, a rischio l'assistenza per 600.000 cittadini della Capitanata"

L'assemblea straordinaria esprime profondo rammarico per il mancato accordo con la Regione Puglia sull'assistenza territoriale.

L'assemblea straordinaria della FIMMG di Foggia, la federazione dei medici di famiglia, esprime profondo rammarico per il mancato accordo con la Regione Puglia sull'assistenza territoriale.

Il mancato rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) vigente significa mettere a rischio l'assistenza sanitaria per i 600.000 cittadini della Capitanata, un territorio vasto e composto da tanti piccoli comuni. Qui, dopo la chiusura degli ospedali periferici e delle guardie mediche, ormai perennemente sguarnite, il medico di famiglia rappresenta spesso l'unico punto di accesso al Servizio sanitario nazionale.

Dal 1° gennaio il possibile smantellamento delle forme associative e il probabile ridimensionamento di segretari e infermieri di studio potrebbero costringere i pazienti più vulnerabili a perdere l'unico riferimento sanitario ancora garantito.

A rischio, per esempio, l'assistenza h12 nella nuova struttura di Vieste, inaugurata di recente, dove i medici si alternano per prendere in carico un'intera città già priva di tanti servizi essenziali e lontanissima dagli ospedali. A rischio anche i gruppi di medici che ad Apricena garantiscono la presa in carico diurna, in un comune già scoperto dal servizio di guardia medica per gran parte delle notti e dei giorni festivi. E a rischio le forme associative anche nei centri più grandi, da San Severo a Cerignola, da Lucera a Manfredonia fino a Foggia, dove si potrebbe registrare un maggior afflusso nei pronto soccorso, già in affanno.

"Bisogna dire ai pazienti della provincia di Foggia che stiamo tornando indietro di vent'anni", ha dichiarato Dauno Morlino, segretario provinciale della FIMMG. "Le associazioni di medici, i collaboratori e gli infermieri di studio hanno garantito dal 2007 una presa in carico continuativa ed efficace. Non possiamo accettare che 600.000 persone perdano questi servizi essenziali".