Mediaset lancia la campagna a favore del turismo in Italia, ci sono anche Pio e Amedeo: “Facciamo le vacanze nel Paese più bello del mondo… il nostro”

Andrà in onda da lunedì 10 maggio su tutte le reti Mediaset la nuova campagna di spot per il Ministero del Turismo: il pubblico viene invitato a organizzare le vacanze estive in Italia.

Moltissimi i personaggi dello spettacolo coinvolti, da Paolo Bonolis a Roberto Giacobbo, da Alfonso Signorini a Pio&Amedeo, da Federica Panicucci a Pierluigi Pardo, da Barbara d’Urso a Piero Chiambretti, venti famosi conduttori Mediaset racconteranno negli spot la bellezza di viaggiare nel Paese più bello del mondo.