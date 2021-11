Mediaset annuncia il ritorno del Capodanno in Musica in diretta da Bari

Il 31 dicembre torna su Canale5 l’appuntamento con Capodanno in Musica.

Il programma per l’attesa del nuovo anno andrà in onda in diretta da Bari in contemporanea sulla rete ammiraglia Mediaset, su Radio Norba e su Radio Mediaset.

A condurre la serata sarà Federica Panicucci.