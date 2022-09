Medaglioni di lonza alla pizzaiola al forno: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: per 4 persone

INGREDIENTI

8 fette di lonza di maiale

7/8 pomodori (dipende dalla grandezza)

Aglio in polvere

Origano

Formaggio grattugiato

Provola grattugiata

Sale e olio q.b.

PROCEDIMENTO

Disporre le fettine di carne su di una placca rivestita da carta forno.

Nel frattempo lavare i pomodori, sbucciarli e tagliare a piccoli pezzi.

Disporli sulle fettine, salare, spolverare con aglio, origano e formaggio grattugiato, un giro di olio e infornare per circa 15 minuti in forno caldo a 180 gradi ventilato.

Aggiungere la provola grattugiata e lasciare a fuoco spento ancora per 5 minuti.

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook