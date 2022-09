Maxiemergenze, soddisfazione per la riuscita del primo evento formativo

Sono stati due giorni intensi e coinvolgenti quelli del convegno nazionale “Maxiemergenze: Scienza e realtà” che ha visto la Capitanata protagonista di un evento unico nel suo genere, organizzato dalla Centrale Operativa 118 di Foggia-Capitanata e dal suo responsabile scientifico, il dottor Stefano Colelli.

Al convegno hanno partecipato il Commissario Straordinario dottor Giuseppe Pasqualone, il Direttore Amministrativo dottoressa Elisabetta Esposito e il Direttore Sanitario del “Policlinico Foggia” dottor Leonardo Miscio.

L’evento è culminato con una imponente simulazione di maxiemergenza conseguente ad attacco da agenti chimici che ha avuto luogo questa mattina presso lo spazio antistante l’elipista del DEU del Policlinico Foggia e che ha visto una nutrita partecipazione di operatori sanitari e giornalisti.

Centosessanta i partecipanti al modulo formativo per fronteggiare sia le maxiemergenze legate a fenomeni naturali sempre più frequenti, quali ad esempio pandemie, alluvioni o incendi, sia incidenti ferroviari, stradali o aerei, ma anche a maxiemergenze di attualissima portata quali, appunto, le NBCR, ovvero attacchi da armi nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa da Colelli, Direttore della Struttura Complessa di Centrale Operativa 118 del “Policlinico Foggia”, che ha dichiarato: “Ho potuto constatare grande interesse e desiderio di collaborare per un progetto comune da parte della Sanità, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Questi mondi oggi si sono incontrati per un confronto diretto e costruttivo. Questo evidenzia la necessità di avere maggiori momenti di riflessione su tali tematiche per rendere gli interventi sempre più efficaci”.

Il responsabile della Centrale Operativa 118 di Foggia-Capitanata ha quindi ringraziato per la preziosa collaborazione l’ASL FG nelle persone del Commissario Straordinario dottor Antonio Nigrie del Coordinatore Territoriale 118 dottor Carlo Palumbo, la Sanitaservice ASL Foggia, la Polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco, la postazione 118 di Stornara e tutte le Associazioni di Volontariato intervenute, tra cui Cuore d’Angelo.

Scenografico l’attacco da agenti chimici dove diversi figuranti hanno recitato in maniera egregia, rendendo verosimile l’intervento delle squadre tecniche speciali dei vigili del Fuoco, il triage, l’assistenza dei feriti, la stabilizzazione. Anche un elicottero dell’elisoccorso è giunto sul luogo della simulazione.

L’evento ha dato modo di evidenziare come il 118 sia un insostituibile fulcro in caso di eventi emergenziali e come la struttura del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica abbia un ruolo delicatissimo nel ricevere l’allarme, valutare gli avvenimenti in corso, dimensionare l’evento e ad inviare i soccorsi in modo ragionato e modulato, interfacciandosi con mezzi di soccorso, ma anche con le forze dell’ordine.

L’attivazione del piano di maxi-emergenza in un evento catastrofico è basilare in quanto mette a disposizione, in un arco di tempo relativamente breve, mezzi e personale altamente qualificato ed addestrato, finalizzato ad una limitazione dei danni, ma soprattutto a salvare molte vite umane. Ed è proprio da qui che è partita l’idea di Colelli per un incontro utile a riunire tutti i soggetti che lavorano nelle centrali operative 118 o in emergenza sanitaria territoriale, la cui preparazione ed aggiornamento risultano indispensabili nell’affrontare situazioni emergenziali di elevata gravità e complessità.

Apprezzamento è stato espresso anche dai partecipanti al convegno che hanno ringraziato il dottor Stefano Colelli, il dottor Raffaele Castellano, Dirigente medico della Centrale Operativa 118 di Foggia, e i medici e i professionisti impegnati nell’ambito dell’emergenza/urgenza che si sono alternati durante i due giorni.

