MAX&Co. presenta Shall We?

Con la Primavera-Estate 22, MAX&Co. inaugura una serie di fashion partnership esclusive e sorprendenti, dando vita al progetto &Co.llaboration. La prima capsule collection si intitola Shall We? ed è stata disegnata in collaborazione con Margherita Maccapani Missoni.

Un mini guardaroba composto da 35 pezzi che celebra la gioia di vestirsi e la voglia di giocare con la moda anche nel tempo libero. Moderna, fresca e spontanea, la collezione si sviluppa con uno styling particolare, invitando ad indossare ogni outfit in modo inaspettato: il foulard stampato come top, il parka tecnico come abito, il morbido blazer a pelle. Un’interpretazione libera del proprio stile personale, sia in vacanza che in città, di cui la versatilità è l’assoluta protagonista. I cardigan ricamati si indossano sopra il bikini o con i pantaloni sartoriali; leggeri abiti prendisole si abbinano di giorno a sandali e borse intrecciate, ma si trasformano in un attimo con ankle boots e blazer dopo il tramonto.

Da sempre fan del brand, Margherita Maccapani Missoni si è ispirata alle collezioni ed ai cataloghi d’archivio MAX&Co. degli anni ’90. Le linee minimal e pulite dell’epoca caratterizzano l’estetica della capsule. Divertenti margherite, ricamate, applicate o stampate, traducono la sua firma in simbolo inequivocabile e rappresentano il fil rouge che unisce tutti i capi della collezione.

“Shall We? è il mio motto: un approccio leggero e gioioso alla moda che diventa uno stimolo ad abbracciare un atteggiamento possibilista anche nella vita.”

Shall We? segna il debutto del progetto &Co.llaboration, un nuovo step della strategia di comunicazione e di prodotto MAX&Co. che parte dalla stagione SS22 e proseguirà in quelle future, che vedrà amici del brand, nomi di spicco o talenti emergenti prendere parte a partnership esclusive con capsule collection.

La collezione sarà disponibile su maxandco.com e in store a partire da Marzo 2022.

About MAX&Co.

MAX&Co. crea capi e accessori di qualità, versatili e chic per donne di grande carattere, sia nella vita che nella moda. Il motto di MAX&Co. è #maxitup: un inno a vivere la propria vita al massimo, con passione.

MAX&Co. è parte di Max Mara Fashion Group ed è distribuito online e in oltre 400 negozi nel mondo.

