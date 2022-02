MAX&Co. presenta PONY RIDE – la capsule collection disegnata da Efisio Rocco Marras – FW22

Direttore creativo di I’M Isola Marras, Efisio è conosciuto per il suo amore per la stampa e il colore e per i suoi disegni energici e artistici.

Per la collezione, Efisio – lui stesso un grande appassionato di fotografia e di equitazione – si è ispirato al libro del fotografo Perry Ogden del 1999, Pony Kids, che documenta le comunità Irish Traveller con i loro cavalli. Questo, insieme alla sua ricerca negli archivi di MAX&Co., è stato il punto di partenza per Pony Ride, la vivace capsule che rielabora design classici stravolgendoli con uno spirito giocoso e visionario.

Una tavolozza di colori della terra e plaid tradizionali si accende di sorprendenti sussulti di fucsia e verde acido. Abiti e giacche con gilet incorporati giocano con le convenzioni del womenswear e del menswear. Uno spirito libero definisce l’attitude dei capi creando un perfetto equilibrio.

“Il naming Pony Ride incapsula il gusto attivo e dinamico della collezione: ride (cavalcare) è un verbo di movimento e rappresenta perfettamente l’attitude della consumatrice MAX&Co., una donna attiva, energica e fresca. Inoltre richiama un senso di potere e di divertimento, che è proprio quello che è successo al 100% quando ho iniziato a costruire la collezione.” – Efisio Rocco Marras – Le capsule &Co.llaboration sono una celebrazione delle sinergie creative di MAX&Co. Una costante dell’evoluzione del brand che di stagione in stagione invita a collaborare dai nomi affermati ai talenti emergenti per creare capsule in edizione limitata, dando la propria interpretazione ai codici distintivi del marchio.

La collezione sarà disponibile su maxandco.com e in store a partire da Settembre 2022.

