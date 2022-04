Max Gazze in concerto a Lesina

L’annuncio del comitato Feste Patronali di Lesina: “Dopo giorni intensi e di duro lavoro è arrivato il momento dei proclami e vogliamo festeggiare con voi questo grandissimo traguardo.Con grande entusiasmo annunciamo la scelta dell’artista che chiuderà i festeggiamenti in onore del nostro S. Primiano.Il 16 MAGGIO 2022 canterà…MAX GAZZE'”

Nella giornata di oggi sono stati annunciati anche I COLLAGE: “Il 14 Maggio, ad aprire la festa patronale saranno i COLLAGE!! La band musicale, che ha riscosso tantissimo successo negli anni 70 e 80, si fece conoscere in tutta Italia con il brano “Due ragazzi nel sole”. 45 anni di grandi successi, “Tu mi rubi l’anima”, “Donna Musica”, “Piano piano m’innamorai di te”, “Lei non sapeva far l’amore” e tanti tanti altri.“