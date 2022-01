Maturità, tornano le due prove scritte!

Dopo due anni in cui le regole del gioco erano state dettate dalla pandemia, la maturità 2022 torna quasi completamente alla sua formula originaria. Ci saranno infatti i nuovo due scritti, da svolgere in presenza: quello di italiano e una seconda prova, diversa in base all’indirizzo di studi. Lo ha deciso il Ministero dell’Istruzione, che in attesa di concludere l’iter di approvazione delle ordinanze ha anticipato la struttura dei prossimi esami di Stato. Dopo le indiscrezioni che volevano solo il ritorno del tema di italiano, ecco il colpo di scena.

Non mancherà ovviamente il colloquio orale, che inizierà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto).