MattinataTeatro: al via il 3 aprile la scena dei ragazzi 2022

Comune di Mattinata – Teatro Pubblico Pugliese

Teatro Scuola Elementare

La scena dei ragazzi 2022 – Daunia for Kids

Cinque appuntamenti domenicali per i più piccoli e le loro famiglie. È questa la proposta teatrale per le famiglie selezionata dal Comune di Mattinata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Una rassegna che rientra in Daunia for Kids il cartellone di teatro ragazzi che racchiude spettacoli rivolti a un pubblico di bambini e famiglie e che coinvolge alcuni dei comuni della provincia di Foggia, in particolare quelli più piccoli che hanno aderito al Teatro Pubblico Pugliese negli ultimi anni. Tutti gli appuntamenti per questa stagione del Comune di Mattinata saranno ospitati nel Teatro Scuola Elementare dell’“Istituto comprensivo Mattinata”.

«Questa è la prima volta in assoluto che il Comune di Mattinata realizza una stagione in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e come presidente del TPP sono davvero felice della scelta del Comune di aderire al nostro Consorzio e di iniziare a lavorare dai più piccoli – commenta Giuseppe D’Urso, presidente del Tpp -. È infatti da piccoli che ci si appassiona al teatro e all’arte. E la Puglia in questo ha il grande vantaggio di avere nelle sue fila alcune delle compagnie di teatro ragazzi più importanti d’Italia, e non solo. La scelta del Comune è quindi una scelta lungimirante, segno di una grande attenzione per la crescita non solo dei bambini e dei ragazzi ma dell’intera comunità. Gli spettacoli che compongono questa stagione, infatti, sono godibilissimi sia dai più piccoli sia dalle loro famiglie, con diversi livelli di lettura e comprensione e dall’alto valore non solo culturale ma anche educativo».

«Grazie all’ingresso nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese, Mattinata sarà in grado di offrire momenti di svago e di crescita culturale ai propri ragazzi – commenta Paolo Valente assessore alla Cultura del Territorio per il Comune di Mattinata -.Questa rassegna, la prima di una lunga serie, è il risultato concreto dell’idea che la cultura del bello, della legalità, del senso civico e del bene comune passano anche attraverso il teatro. Crediamo che questa sia un’occasione imperdibile per godere di spettacoli messi in scena da compagnie rinomate e per far nascere passioni future. Un altro tassello verso la crescita socio-culturale a cui tutti tendiamo, che non può prescindere dall’attenzione per i cittadini e mattinatesi del futuro: i ragazzi».

Si comincia domenica 3 aprile con “Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde a cura della Piccola Compagnia Impertinente con adattamento, messa in scena e regia di Michele Correra e Gianmarco Pignatiello.

Il secondo appuntamento in programma è per domenica 10 aprile con la compagnia Teatro della Polvere che porterà in scena “I viaggi di Gulliver” classico tratto dal romanzo di Jonathan Swift di e con Umberto J. Contini, Anna Laura d’Ecclesia e Luciano Veccia.

Si torna a teatro domenica 24 aprilecon Compagnia AVL e “La fabbrica dei sogni” di Luciano Veccia: la storia di un ragazzino che ha smesso di sognare e di credere nei propri sogni. Una notte si addormenta e si ritrova catapultato, come per magia, in un mondo strano, magico, abitato da esseri particolari dalle sembianze buffe.

Il quarto appuntamento in calendario è per domenica 8 maggio con “Dulcinea e Chisciotte” del Teatro dei Limoni: una riscrittura in chiave moderna e allegra in cui si raccontano alcune delle avventure del “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes, che prevede anche il coinvolgimento diretto dei bambini in sala.



A chiudere la rassegna per famiglie domenica 15 maggio ci sarà la Compagnia Teatrale Palcoscenico con “Arrivano i clown”: uno spettacolo di clown e giocoleria liberamente ispirato all’omonimo libro di Tristan Remy e scritto da Dino La Cecilia

biglietto € 5.00 – ore 18,30

Info e prenotazioni: tel. 3317069810 / etnica1998@libero.it

Info: www.teatropubblicopugliese.it

SCHEDE SPETTACOLI

domenica 3 aprile

Piccola Compagnia Impertinente

IL FANTASMA DI CANTERVILLE

di Oscar Wilde

La villa dei Canterville era da secoli infestata dal fantasma di Sir Simon e qualsiasi persona abbia mai osato metterci piede fuggiva terrorizzata, finché un giorno il vecchio Otis acquistò la proprietà ad un prezzo irrisorio e vi si trasferì con la sua famiglia, non curante dello scomodo inquilino. L’antico e potente fantasma dovrà scontrarsi con la modernità e lo scetticismo dei nuovi abitanti della casa, in una feroce battaglia all’ultimo scherzo. Tutti i suoi sforzi per scacciare la famiglia Otis si riveleranno vani. Il povero spettro sta per uscirne sconfitto, ma grazie all’aiuto di un bambino il suo destino cambierà per sempre.

domenica 10 aprile

Teatro della Polvere

I VIAGGI DI GULLIVER

di Umberto J. Contini, Anna Laura d’Ecclesia e Luciano Veccia

tratto dal romanzo di Jonathan Swift

Gulliver è un ragazzino preciso e intelligente che ha come unici amici i suoi libri, e nient’altro. Nel suo mondo si sente solo così, a causa di un viaggio per raggiungere i suoi genitori, si ritroverà a conoscere due nuovi e strambi mondi. Nel primo, quello dei Minimei, si sentirà tanto grande e importante rispetto ai suoi piccoli abitanti. Nel secondo, quello dei Giganti, si sentirà tanto piccino e indifeso. In entrambi i luoghi però, non solo conoscerà meglio sè stesso e la sua vera misura, ma conquisterà il suo primo amico e il suo primo amore. E non rinunciando né all’uno, né all’altro, fra mille avventure, li porterà con sè. Nel suo non più solitario mondo umano.

domenica 24 aprile

Compagnia AVL

LA FABBRICA DEI SOGNI

autore e regia Luciano Veccia

con Fabio Biancato, Luciano Veccia

La Fabbrica dei Sogni è la storia di un ragazzino di nome Lucio, che ha smesso di sognare, di credere nei propri sogni. Una notte si addormenta e si ritrova catapultato, come per magia, in un mondo strano, magico, un mondo abitato da esseri particolari, dalle sembianze buffe. La Fabbrica dei Sogni, il luogo in cui nascono i sogni.

Qui, dopo aver incontrato alcuni di questi esseri, conoscerà il motivo del suo viaggio e la leggenda che si cela dietro il creatore dei sogni: l’anziano Mago Limago, un essere capace di creare i sogni di tutti gli abitanti della

terra, usando l’antica arte delle bolle di sapone.

domenica 8 maggio

Teatro Dei Limoni

DULCINEA E CHISCIOTTE

Riscrittura in chiave moderna e allegra in cui si raccontano alcune delle avventure del “Don Chisciotte” di M. Cervantes che prevede anche il coinvolgimento diretto dei bambini in sala.

domenica 15 maggio

Compagnia Teatrale Palcoscenico

ARRIVANO I CLOWN

Lo spettacolo di clown e giocoleria “Arrivano i clown” del Piccolo Teatro di Foggia/Compagnia Teatrale Palcoscenico, liberamente ispirato all’ omonimo libro di Tristan Remy e scritto da Dino La Cecilia. Lo spettacolo nasce come messa in scena ispirata alle più esilaranti e divertenti comiche contenute nel libro e portate in scena dai più grandi clown del circo moderno: clown mitici quali Chocolat, Foottit, Beby, Grock, I Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta. Remy li segue nel loro viaggio per il mondo al seguito dei diversi circhi e impresari, ma sempre al servizio di un’arte comica, tramandata spesso di generazione in generazione, che solo nella risata del pubblico trovava la sua gloria e la sua consacrazione.