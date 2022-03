MATTINATA2O25: 24 marzo ultimo appuntamento di discussione per il piano strategico del turismo condiviso

Mattinata vola ad ali spiegate verso il futuro, delineando un piano strategico per il turismo condiviso per portare in alto la farfalla bianca del Gargano. Dal 22 al 24 marzo il Comune guidato dal Sindaco Michele Bisceglia, attraverso l’Assessorato all’Industria Turistica coordinato dall’Assessore Paolo Valente e con la regia dell’Agenzia SCOPRO (Strategie di comunicazione e promozione), ha organizzato “#MATTINATA2025. Verso il Piano strategico del turismo condiviso” con Istituzioni ed esperti nazionali pronti a confrontarsi e co-progettare le dinamiche di sviluppo del territorio in linea con quelle che sono le potenzialità e le esigenze di imprenditori ed operatori locali.



Sea & Experience, Food & Evo, Culture & Events: una full immersion con prodotti turistici tematici e strategici, dalle ore 10 alle ore 20 (in due sessioni presso il Museo Civico di Via Torquato Tasso), si terranno tavole rotonde e workshop per analizzare, discutere, pianificare, programmare e progettare le azioni da mettere in campo per un forte rilancio del brand Mattinata in un contesto turistico regionale, nazionale e internazionale in continua evoluzione.



“Siamo ad una tappa fondamentale del percorso di crescita di Mattinata avviata poco più di un anno e mezzo fa all’atto dell’insediamento della nostra Amministrazione – spiega il sindaco Bisceglia -. Un’evoluzione, avviata con il fortunato lancio del brand #MattinataèXtraordinaria della scorsa estate, che ora va strutturata per dare forma e sostanza al futuro partendo dalle potenzialità del territorio e le esigenze degli operatori. Per fare ciò abbiamo chiamato molti esperti di rilievo regionale e nazionale che ci accompagneranno alla meta”.



“Già dal nome assegnato all’Assessorato abbiamo tracciato sin dall’inizio l’imprinting che vogliamo dare al settore, un’industria – aggiunge l’Assessore Valente -. Abbiamo bisogno di un processo di consapevolezza e maturazione, sia da parte che delle Istituzioni locali che degli operatori, per mettere a frutto da un punto di vista di marketing ed economia tutte le potenzialità trasversali del turismo locale da posizionare nei più opportuni scenari nazionali ed internazionali”.



Due le sessioni quotidiane: I° sessione _ ore 10-13 | “lamattinatadelturismo” Gargano-Puglia-Italia: come riparte il turismo? “Circolo della qualità” con tavola rotonda di co-progettazione con esperti regionali e nazionali e case history. [Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.facebook.com/InfopointMattinata]; II° sessione _ ore 16-20 | workshop di co-progettazione con gli operatori “PMC – Processo di miglioramento continuo”, workshop di co-progettazione con gli operatori, che porteranno la propria esperienza ed individueranno e svilupperanno insieme idee, proposte e aree di miglioramento.



IL PROGRAMMA



MARTEDÌ 22 | SEA & EXPERIENCE

Dalle ore 10 _ I° sessione. Co-progetteranno con noi: Raffaele PIEMONTESE _ Vicepresidente Regione Puglia | Vincenzo SANTORO _ Responsabile nazionale turismo Anci | Luca SCANDALE _ Direttore ARET Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) | Pasquale PAZIENZA _ Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano | Michele BISCEGLIA _ Sindaco di Mattinata | Luca CAPUTO _ Destination manager | Alessandro TEGNER _ Marketing & Communication Manager Quick-Step Cycling Team | Davide ORLANDI _ Fondatore di SPM e Sport Marketing Consulting | Domenico LIPPOLIS _ CEO Yuniqly – Progetto Ecobike Station | Rossella CIUFFREDA _ Amministratrice Agenzia SCOPRO (Strategie di COmunicazione e PROmozione). Dalle ore 16 _ II° sessione di co-progettazione con tavoli per analisi, idee, proposte.



MERCOLEDÌ 23 | FOOD & EVO

Dalle ore 10 _ I° sessione. Co-progetteranno con noi: Marina LALLI _ Presidente nazionale di Federturismo | Donato PENTASSUGLIA _ Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia | Gianfranco DI MAURO _ Presidente Confindustria Foggia | Cesareo TROIA _ Coordinatore Città dell’Olio Puglia e Assessore agricoltura e turismo Città di Andria | Michele BISCEGLIA _ Sindaco di Mattinata | Antonio BALENZANO _ Direttore nazionale Associazione Città dell’olio | Mariagrazia BERTAROLI _ Presidente Consorzio Turismo Olio Evo di Verona | Giulio CONTINI _ Direttore Scuola Italiana d’Ospitalità | Annarosa NOTARANGELO _ Direttore GAL Gargano. Dalle ore 16 _ II° sessione di co-progettazione con tavoli per analisi, idee, proposte.



GIOVEDÌ 24 | CULTURE & EVENTS

Dalle ore 10 _ I° sessione. Co-progetteranno con noi: Gianfranco LOPANE _ Assessore al turismo Regione Puglia | Rossella FALCONE _ Vicesindaco e Assessore al turismo del Comune di Vieste | Rosa PALOMBA _ Assessore al turismo del Comune di Monte Sant’Angelo | Michele BISCEGLIA _ Sindaco di Mattinata | Pietro PETRAROIA _ Cultura Valore srl – Milano | Annalisa TREGLIA _ Ministero della Cultura Puglia, Direttrice Museo Manfredonia | Donatella PIAN _ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio provincie Bat e Foggia | Vincenzo BELLINI _ Presidente Distretto Puglia Creativa | Annamaria ANNICCHIARICO _ Amministratore Unico Tecnopolis | Andrea SABATO _ Direttore Talea Collection | Ivana GENTILE _ Greenblu. Dalle ore 16 _ II° sessione di co-progettazione con tavoli per analisi, idee, proposte.



SI ACCEDE SOLO SU PRENOTAZIONE: info su mattinata2025.eventbrite.com



PER INFO: www.facebook.com/infopointMattinata | turismo@comune.mattinata.fg.it | www.comune.mattinata.fg.it