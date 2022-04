Mattinata: riconsegnato alla città il viale ”Don Salvatore Prencipe” ora piú elegante e funzionale

L’Amministrazione comunale è lieta di comunicare che è stato riaperto, dopo i lavori di riqualificazione, il viale “Don Salvatore Prencipe”.🤩

Torna accessibile un “pezzo della memoria collettiva” mattinatese più funzionale, più inclusivo, più sicuro, più elegante, più bello.😍

Sono sotto gli occhi di tutti le evidenti migliorie che ci consegnano un luogo al quale ogni mattinatese è affezionato, ed in particolare:👌

▶️ la riqualificazione del camminamento laterale del viale e della piazza antistante l’ingresso della Chiesa con pavimentazione in porfido;💒

▶️ il rifacimento e la messa in sicurezza del muro di contenimento, della ringhiera e degli elementi cuboidi;🦺

▶️ la piantumazione a geometria regolare di allori, sempreverdi, profumati, a radicazione verticale, a salvaguardia del piano di camminamento;🌳

▶️ ulteriori interventi migliorativi dell’arredo urbano con l’installazione di panchine di design inclusive (accessibili anche ai disabili), comode e confortevoli con la possibilità di seduta con vista sia verso il viale che verso il mare.🆗

▶️ il rifacimento del manto stradale;🚧

In aggiunta, grazie al prezioso suggerimento dell’Osservatorio Comunale Permanente sulla Disabilità e il Disagio Sociale, all’iniziale progettazione, è stato integrato e realizzato uno scivolo laterale per l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere accessibile l’area davvero a tutti.🧑‍🦽👩‍🦼🧑‍🦯

Lunedì 25 aprile alle ore 19.30, inaugureremo tutti assieme quest’opera così attesa, autentico trait d’union tra il Passato, il Presente ed il Futuro della nostra Comunità.🔜🎉