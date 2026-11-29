Mattinata Job Day
Mattinata orienta: Job Day il 2 dicembre
Mattinata orienta: Job Day il 2 dicembre
A cura di Ilsipontino
29 novembre 2026 06:50
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Il Comune di Mattinata in qualità di capofila del progetto MATTINATA ORIENTA, finanziato a valere sul programma regionale PUNTI CARDINALI, invita a partecipare al Job Day organizzato dal partner di progetto Gruppo Aforis.
Se sei in cerca di occupazione potrai confrontarti direttamente con le aziende alla ricerca di nuove figure tra sala, cucina, accoglienza, commercio e settore tecnico.
Mercoledì 2 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore 14:00
Sede MadMall – Via Torquato Tasso SNC, Mattinata
Scansiona il QR code in locandina o utilizza il link di seguito e completa la registrazione per partecipare all'evento:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSclpXPzBlE.../viewform...