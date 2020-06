Mattinata, Michele Bisceglia candidato sindaco

E’ Michele Bisceglia il primo candidato sindaco ufficiale delle prossime elezioni comunali di Mattinata. Una laurea in Economia Aziendale conseguita a Torino, tanta esperienza come manager e 43 anni compiuti da poco, Michele Bisceglia è un imprenditore col segno distintivo dell’innovazione. Mattinatese doc, molti lo conoscono come direttore commerciale delle Gelaterie Gabrielino. Sposato da 10 anni, padre di tre splendidi bambini, ha deciso di accettare la candidatura a coronamento di un percorso che lo ha visto protagonista di numerose iniziative, soprattutto quelle improntate all’attivismo nell’antimafia sociale assieme a un gruppo di cittadini che ha animato tavoli tematici, eventi e incontri culturali e di confronto su questioni come la legalità, lo sviluppo, l’innovazione e l’impresa.

“Mattinata può e deve diventare un modello positivo”, esordisce il neo-candidato sindaco. “Solo e soltanto in questo modo, potremo ambire a cambiare completamente scenario in proiezione di quel futuro che la nostra comunità merita ”, aggiunge Bisceglia.

“Io e le persone che affronteranno con me questa sfida abbiamo le idee molto chiare e vogliamo svilupparle, approfondirle e condividerle con tutti i mattinatesi di buona volontà, tutte quelle persone che aspettano da anni la possibilità di far valere i propri valori, la propria esperienza e le proprie idee all’interno di un progetto che trasformi in sviluppo le migliori potenzialità di Mattinata”, spiega il candidato sindaco. “Dobbiamo evolvere e diventare altro. Occorre ritrovare appieno il senso e la concretezza del concetto di Comunità: partecipazione, collaborazione, apertura al confronto con i cittadini, fiducia. Sono questi gli elementi che servono per lavorare insieme alla creazione di nuove opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico, senza dimenticare mai chi è più in difficoltà”, dichiara il candidato sindaco di Noi Comunità. “Sono e siamo abituati a lavorare in squadra, valorizzando il confronto, l’apertura, l’apporto di idee, l’impegno e le competenze, mettendo al centro le persone e il bene comune. Mattinata merita di sbocciare con tutta la bellezza e la forza di cui è capace la nostra terra quando libera le sue migliori energie. A ‘parlare’ per noi è la storia personale e l’impegno profuso da ognuno in questi anni in favore di un ritrovato senso di Comunità, occupandoci di questioni concrete e di prospettiva”.

“Noi ci siamo, alla luce del sole e con parole e obiettivi chiari. Il comitato elettorale è aperto. Siamo pronti a confrontarci con tutti, e a breve lanceremo otto forum tematici dedicati a ogni ambito della vita di comunità consapevoli della bontà del nostro progetto, di come possa contare su gambe e schiene salde e dritte, su teste pensanti e persone autonome che sono determinate ad aprire una stagione nuova”, ha concluso Michele Bisceglia.