Mattinata: lo scivolo per i disabili è realtà, partono i lavori

Lo scivolo per i disabili (e non solo) è realtà! Sono cominciati, in viale don Salvatore Prencipe, i lavori per la realizzazione di uno scivolo per favorire l’accessibilità a chiunque (disabili, famiglie con passeggini, ecc.). In un primo momento, nel progetto iniziale, non era stato previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, grazie anche alla preziosa sollecitazione dell’Osservatorio Permanente Comunale sulla Disabilità e il Disagio Sociale, questa Amministrazione comunale ha trovato le risorse economiche necessarie per finanziare perfino questo intervento così importante. E non sarà il solo, però! Infatti, a breve, sarà installato un servoscala assistito anche in Comune e, per la prima volta nella storia della nostra Comunità, anche Palazzo Barretta diventerà completamente accessibile a tutti. Un altro piccolo, grande traguardo per la nostra Mattinata.









Pagina Facebook Comune di Mattinata