Mattinata: i dissuasori di traffico si trasformano in opere d’arte grazie ai giovani

Mattinata è Luce😊

Mattinata è Colore😍

Mattinata è Spirito Giovane🤩

Nell’ambito del progetto STREET ART MATTINATA coordinato da Anima Living Network ed in collaborazione con l’associazione JEOS, l’Amministrazione comunale ha condiviso e promosso questo percorso educativo che mira a coinvolgere i giovani per “colorare di bello” la nostra Comunità.

In questi giorni i dissuasori del traffico si trasformeranno da grigi paletti in opere d’arte diffuse per le nostre strade.🖌

In fondo la Bellezza è a portata di mano. Basta poco, del sano entusiasmo e tanta voglia di futuro!