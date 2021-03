Mattinata, festa di San Giuseppe: la tradizione del falò

“Un cero o un piccolo fuoco per mantenere viva la tradizione del Gran Falò. Torneremo a radunarci intorno al grande fuoco”. E’ l’iniziativa/invito del “Circolo Oasis” di Mattinata (in collaborazione con la Parrocchia – Abbazia “Santa Maria della Luce”) per venerdì 19 marzo in occasione della festività di San Giuseppe, giorno in cui da tradizione garganica e pugliese, si svolge il secolare rito del falò.

Il fuoco ha una doppia valenza simbolica, religiosa e pagana: rappresenta da un lato la distruzione di tutto quello che angoscia la società e dall’altro la rigenerazione per eccellenza. E’ visto come portatore di crescita e benessere per persone e animali. Inoltre, da sempre è anche il simbolo del passaggio tra inverno e primavera.

Il falò segna, dunque, l’inizio della nuova stagione e omaggia il santo. L’usanza interessa in particolare la Puglia e le città di Alberona, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Casalvecchio di Puglia, Troia, Locorotondo, Monopoli, Turi, Palese, Lizzano, Mottola, San Marzano, Bovino, Faeto, Serracapriola, Santeramo in Colle.