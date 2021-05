Mattinata dedicata a ripulire la Via Francigena sul tratto di Monte Sant’Angelo per un gruppo di volontari

Mattinata dedicata a ripulire la Via Francigena sul tratto di Monte Sant’Angelo… con il SORRISO! Per un gruppo di volenterosi di Senso Civico e di Monte Sant’Angelo Francigena

“Purtroppo constatiamo che i sentieri sono sempre più utilizzati come discarica di rifiuti di ogni genere, tra tutti il materiale edile. Confidiamo nella collaborazione di tutti per tenere sotto controllo questo fenomeno e ringraziamo i volontari (alcuni non locali) e la Tecneco per la disponibilità e l’impegno.“

“Un paese pulito é più bello e vivibile…Un paese più pulito favorisce l’arrivo del turismo creando economia. Davvero non capisco quelli che usano la natura come discarica!“

Foto dal profilo Facebook di Michele Simone